Zlatan out fino a gennaio. Vediamo gli scenari del rinnovo

La prognosi parla chiaro, Ibrahimovic dovrà stare fermo 7-8 mesi. Una volta dimesso, lo svedese volerà a Milano.

La prognosi parla chiaro, Zlatan Ibrahimovic dovrà stare fermo 7-8 mesi. Una volta dimesso dalla clinica, lo svedese volerà per qualche giorno in Svezia e poi farà subito ritorno a Milano dove sarà impegnato nella riabilitazione. Il totem rossonero si dovrà dunque incontrare con la dirigenza per discutere del proprio futuro. Le ipotesi proposte dal club milanese potrebbero essere due, vediamo quali.