Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan: accordo raggiunto! Cambia la cifra

La grande notizia era nell'aria, certo, ma non era così scontata. Alla fine la conferma arriva direttamente da Di Marzio: Ibra rinnova!

Redazione Il Milanista

L'annuncio era imminente, ma non del tutto sicuro. Si pensava infatti che "Dio" Ibrahimovic potesse avere qualche ripensamento sulla sua decisione iniziale. Appena conquistato lo Scudetto, Zlatan aveva deciso di operarsi pochi giorno dopo e risolvere (forse) definitivamente il fastidio al ginocchio che tanto lo tormentava. Ciononostante il Re Leone aveva già in mente di tornare a giocare a calcio ancora un anno, l'ultimo prima di appendere gli scarpini al chiodo. "Aveva in mente". Sì, prima di sentire il responso del suo intervento: necessari almeno 7 mesi prima di ritornare i campi di gioco. Tradotto: gennaio, ovvero anno nuovo. Insomma, un'eternità anche per uno come lo spirito guida di questo Diavolo.

Proprio questo piccolo ma estremamente rilevante dettaglio lo aveva messo in guardia con sé stesso: metà stagione sicuramente l'avrebbe persa. Poi per carità, è anche vero che a novembre tutti i campionati si fermano per far svolgere i Mondiali in Qatar, ma recuperare da un infortunio di quella entità e di quella gravosità non è mai facile. Specie per un quasi 41enne. Ma Ibra è Ibra, non c'è niente da fare. Lui è più forte di tutto e di tutti. Lui è invincibile.

Gianluca Di Marzio, lo storico ed esperto giornalista, è intervenuto nel corso della puntata serale di Calciomercato L'Originale in onda su Sky Sport ed ha rilasciato le ultimissime sull'ex PSG e Barcellona fra le tante. Nel dettaglio, Zlatan avrebbe raggiunto l'accordo con il Milan per rinnovare il contratto per un'altra stagione ancora. Giocherà quindi oltre i 41 anni di età: eterno, inarrivabile. Non c'è nient'altro da aggiungere, se non che la cifra del suo ingaggio. È cambiata, non è la stessa delle anticipazioni. Lo scandinavo andrà a guadagnare 1/1,5 milioni a stagione di parte fissa, con bonus piuttosto importanti in caso di gol, assist e grandi traguardi con il suo Diavolo. La firma sul contratto, oltretutto, è prevista per i prossimi giorni.