Zlatan Ibrahimovic: il futuro passa anche dal Mondiale

Il futuro del campione rossonero Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da discutere. Ma prima lo svedese vorrà giocarsi le qualificazioni.

Splendido momento per i rossoneri, che occupano il primo posto in classifica a quota 63 punti. Ma a scaldare il cuore dei tifosi del diavolo non è solamente la lotta scudetto, ma anche il futuro della loro stella. Ovviamente si tratta di Zlatan Ibrahimovic. Il totem rossonero ha il contratto in scadenza a giugno ed il prolungamento non è ancora stato accordato. Come evidenziato da Tuttosport, l'eventuale rinnovo dello svedese passerà sicuramente dal Mondiale. Zlatan ha l'ambizione di partecipare all' ultima grande manifestazione della sua carriera con la propria nazionale, ed in caso di qualificazione per Qatar 2022, non ci sarebbero dubbi sulla sua scelta. In primavera il club milanese ed il campione si incontreranno per discutere del suo futuro, in totale serenità.