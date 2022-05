Futuro Zlatan? Il Milan gli ha proposto il rinnovo di un anno

In bilico il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che ad oggi non sa se proseguire il prossimo anno con la maglia rossonera.

Nel dicembre 2019, quando aveva deciso di tornare al Milan, Zlatan Ibrahimovic si era posto come obiettivo quello di riportare in vetta una squadra che, in quel momento, era molto distante dal vertice della Serie A. Ci è riuscito, due anni e mezzo dopo. Aiutando la società e l'allenatore nella crescita di un gruppo che in questa stagione ha dimostrato anche di saper viaggiare spedito senza la sua guida. Sbarcato a Milanello anche grazie al consiglio di Mino Raiola che lo aveva definito l'unico a poter risollevare i rossoneri in quel periodo storico. L'ex agente, ci aveva visto lungo ed ha saputo indirizzare il suo assistito nella squadra giusta.

Il Milan però ritiene che Ibrahimovic in questo Milan possa ancora dire la sua, possa ancora aiutare i rossoneri sul campo. Per questo motivo, Maldini, Gazidis e Massara hanno proposto al centravanti classe '81 un rinnovo di contratto per un'altra stagione. Ora la palla passa all'attaccante svedese, che ieri in merito al suo futuro ha risposto così: "Proseguire? Prima devo stare bene, quando lo saprò darò altre risposte. Se riesco a stare bene non sarà la mia ultima partita, dipende da cosa succede in questi giorni".