Ziyech-Milan: trattativa in stallo! Ecco il problema che la blocca

Ziyech al Milan non si sblocca. La trattativa pare essersi bloccata sul più bello. E non c'è alcun modo che si sblocchi, se non che…

Niente da fare. La trattativa che potrebbe portare l'esterno marocchino Ziyech in quel di Milano non si sblocca. Ora come si è entrati in una fase di stallo da cui è difficile uscirne. Il Diavolo ora è nella sabbie mobili: si svena, si sbraccia, si muove a destra e a manca ma non riesce ad uscirne. È come bloccato. E più cercarsi di muoversi più è probabile il rischio di affogare. E con Ziyech sta andando nello stesso identico modo: il Milan propone, rilancia, si fa notare, ma la trattativa non si sblocca. Anzi, rischia di saltare definitivamente. E i tifosi tremano solo al pensiero.