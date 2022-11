Un vecchio pallino di Maldini torna di moda per gennaio

Il nome di Hakim Ziyech torna di moda in casa Milan in vista del mercato invernale. Facciamo il punto in merito

Redazione Il Milanista

I Mondiali in Qatar sono iniziati ed ecco che per il Milan e Paolo Maldini è il momento giusto per cominciare a pensare al mercato. Nel frattempo continua il malcontento di Hakim Ziyech in quel di Londra. Il giocatore marocchino non è ancora riuscito ad ambientarsi al Chelsea e non disdegnerebbe un cambio aria per provare a ritrovare il feeling con il campo. Il Milan guarda sempre a lui con molto interesse.

Il problema è sempre il solito — Hakim Ziyech al Chelsea guadagna una cosa come sei milioni di euro a stagione. Uno stipendio da capogiro al quale il Milan non può neanche lontanamente avvicinarsi. Di conseguenza, se l'ex giocatore dell'Ajax decidesse di abbattersi lo stipendio, se ne potrebbe parlare. In caso contrario non ci sarebbe alcun margine di trattativa.

il nome di Hakim Ziyech torna di moda per gennaio — Nonostante qualche problrma di troppo legato all'ingaggio, il nome di Hakim Ziyech rimane sempre strettamente collegato ai rossoneri. Potrebbe essere proprio il Chelsea a venire in aiuto del Milan pagando parte dell'ingaggio. Per ora si tratta. A ora di gennaio si vedrà. <<<Colpo in vista per il Milan? A sorpresa Paolo Maldini e Frederic Massara pensano a lui!>>>

Di Sergio Poli