Milan-Cagliari, Massara: ‘Vogliamo tenere Brahim Diaz’

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Cagliari, Frederic Massara ai microfoni di Sky fa un'importante rivelazione di mercato

"La Champions è un obiettivo importante per noi, dobbiamo centrarlo e possiamo riuscirci questa sera con una prestazione di alto livello contro una squadra che ha grandi individualità. La Champions rappresenta un primo step alla normalità, per una società come il Milan. E' u po' come un ritorno a casa e speriamo di poter festeggiare tutto questo dopo i 90' di gioco".