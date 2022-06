Zidane torna sulla testata: “Non sono orgoglioso ma fa parte del viaggio”

La testata a Marco Materazzi è un gesto che ha macchiato in maniera significativa la straordinaria carriera del talento nativo di Marsiglia. Un gesto di reazione alle provocazioni dell'ex centrale nerazzurro che costò al calciatore l'espulsione diretta e la fine anticipata della partita al 110' durante i tempi supplementari. Una gara sbloccata proprio da Zidane con un calcio di rigore segnato col cucchiaio, pareggiata proprio dalla "vittima" della testata e vinta, come tutti ricordiamo con orgoglio, dagli azzurri ai calci di rigore in quella notte storica di Berlino.

TESTATA A MATERAZZI - " Non sono orgoglioso di quello che ho fatto , della testata, l’ho già detto. Ma fa parte del viaggio , non si può cambiare il passato. Anche nella vita di una persona, non tutto è fatto alla perfezione"

RIGORE COL CUCCHIAIO - "È stato tecnico, certamente, ma non una follia. Dovevo fare quello, se è una cosa che ho fatto è perché dovevo. Potevo sbagliarlo, come no. Eravamo al settimo-ottavo minuto, c’era tempo, avevo pochi secondi per scegliere come calciarlo e di fronte avevo un portiere che mi conosceva perfettamente come Buffon" - suo ex compagno nella Torino bianconera - "Bisognava inventare qualcosa".