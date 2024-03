Zeroli: “Provino con il Milan? Avevo accompagnato mio fratello…”

Il provino con il Milan...grazie al fratello : " Avevo accompagnato i miei genitori (papà Gianluca e mamma Charity Oronsaye, da quest'ultima derivano le origini nigeriane, ndr) a vedere mio fratello. Lui era bravo ma anche tanto emotivo e, durante quel provino, alcuni Mister (Andrea Biffi e Massimiliano Sorgano, ndr) mi fecero entrare in campo a fare due palleggi per farlo rilassare".

Sui prossimi impegni con la Nazionale italiana: "Sono onorato di far parte del gruppo della Nazionale - sottolinea - e ci tengo a far bene ogniqualvolta scendo in campo. Abbiamo due risultati su tre (contro la Georgia domani alle ore 14.30) ma non facciamo calcoli: siamo campioni d'Europa in carica e vogliamo difendere il titolo fino alla fine".