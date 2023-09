Zenga: “Gigio verrà fischiato, ma a 24 anni ha giocato già trecento gare”

Walter Zenga, ex portiere di Inter, Sampdoria e Nazionale Italiana, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e dell'errore...

Walter Zenga, ex portiere di Inter, Sampdoria e Nazionale Italiana, ha parlato di Gianluigi Donnarumma - in esclusiva - per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Sul gol subito da Donnarumma in Macedonia del Nord: "Gigio ha sbagliato. E il primo a saperlo è proprio lui. Perché se prendi gol sul tuo palo, su punizione, hai sempre qualcosa da rimproverarti. Di errore si tratta, condizionato però dalla balistica di un tiro molto preciso e molto veloce".

Sui probabili fischi a Donnarumma a 'San Siro' per Italia-Ucraina: "Lo conosco, ha una freddezza che sa gestire l’emozione. Comunque è meglio essere insultati che ignorati. Donnarumma a ventiquattro anni ha giocato già trecento partite. Ne giocherà ancora almeno il doppio. Dell’errore di Skopje non parleremo più".

Sui portieri più forti in Italia secondo lui: "Siamo tornati competitivi in questo ruolo, ed è merito della nostra grande scuola. Dietro ai quattro nazionali, Donnarumma, Vicario, Meret e Provedel, ci sono ragazzi come Di Gregorio, Caprile e Falcone. Tutti pronti per grandi club. Ma dico di più. Se prendessimo due big del campionato come Juve e Atalanta, e mettessimo Perin al posto di Szczesny e Carnesecchi al posto di Musso, probabilmente non prenderebbero un gol in più".

