Milan / Zazzaroni: “Notevoli i rimpianti, il PSG non era superiorie…”

Ivan Zazzaroni dice la sua in vista dei prossimi incontri di campionato e sulla cocente eliminazione in Champions League. Ecco le sue parole

Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, ha fatto il punto dopo la partita di Champions League giocata ieri sera in quel di Newcastle e l'eliminazione tutt'altro che facile da digerire . Parole precise della squadra che ha voglia di ripartire e soprattutto deve prendersi una rivincita molto importante in Europa League.

"In lilla degradante verso il celeste scuro forse per non farsi riconoscere. Ma anche se avesse indossato il rossonero della migliore tradizione per un’ora buona avrei faticato a immaginarlo Milan. Soltanto dopo il pari di Pulisic ho rivisto una squadra disposta a vincere e a coltivare l’illusione del passaggio del turno".