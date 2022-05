Zazzaroni: “Dybala? Contatti con Marotta ma nessuna offerta ad ora”

Il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato a Tiki Taka per quanto riguarda la lotta Scudetto. Sentite le sue parole

In esclusiva ai microfoni di Italia 1 durante il consueto programma targato Tiki Taka, ha parlato il noto giornalista Ivan Zazzaroni che sulla lotta Scudetto si è così espresso: "Se perdi non succede nulla. Felici no, ma uno ha un contratto di quattro anni quindi altri tre e non lo cambiano. E Inzaghi resta: l'Inter non è che stia benissimo economicamente, non può permettersi di prendere un altro allenatore e stipendiarlo. Poi Inzaghi ha fatto un buonissimo campionato. Paulo Dybala? Al momento ha avuto solo delle telefonate fra Giuseppe Marotta e Jorge Antun. Non ci sono state offerte di contratto né altro ".

L'ex giocatore del Milan Demetrio Albertini ha rilasciato un'intervista per la Gazzetta dello Sport in cui ha parlato prevalentemente di Sandro Tonali. Sul mediano italiano classe 2000 Albertini ha detto: "In lui mi rivedo per il ruolo in campo, postura, movenze e per il percorso simile che sta facendo, a vent'anni indossava la maglia del Milan come me. Premesso questo, devo dire che io dentro l'area non ci sono mai arrivato se non per tirare i rigori... A chi assomiglia questo Tonali? A me ricorda molto Antonio Conte. Un centrocampista di inserimento, che sa giocare per la squadra ma che ha caratteristiche individuali importanti, un trascinatore".