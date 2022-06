Zavaglia: “Il Milan non ha abbandonato l’idea di trattenere Romagnoli”

Franco Zavaglia ha parlato di Alessio Romagnoli e in particolar modo del futuro del centrale difensivo: le sue parole

Redazione Il Milanista

Il noto agente Franco Zavaglia ha parlato durante il consueto programma “A Tutto Mercato” in onda su Tutto Mercato Web Radio e su Alessio Romagnoli alla Lazio ha detto: ”Se penso che Romagnoli alla fine possa approdare alla Lazio? Se Romagnoli pretende un ingaggio troppo importante non so se si arriverà alla chiusura dell’affare, anche perché il Milan non ha abbandonato l’idea di una sua permanenza. Per quanto riguarda il Milan invece conoscendo bene Massara credo che abbia qualche colpo dall’estero sul settore offensivo che ancora non è uscito”.

Infine un pensiero sulla nuova moda del bonus alla firma dei contratti

“È una tortura che hanno introdotto i club cinesi qualche anno fa per portare i giocatori più forti a giocare in Cina. Anche molti procuratori spingono per questo tipo di soluzione. Non bisogna cadere nelle mani di questi personaggi squallidi che piuttosto che fare il bene del giocatore pensano al proprio interesse. Ha fatto bene il Milan, che negli ultimi anni ha deciso di proseguire per la propria strada senza rinnovare giocatori importanti, riuscendo ugualmente a rimpiazzarli benissimo”. Queste le parole del noto agente Franco Zavaglia il quale ha parlato durante il consueto programma “A Tutto Mercato” in onda su Tutto Mercato Web Radio.

L'ex d.s. di Andrea Belotti si è espresso sul gallo

“L’inserimento della clausola dei 100 milioni ha rovinato tutto. Ora il Toro lo perde a zero. Il Milan era arrivato con una cifra di 60 milioni più Niang, ma non se ne fece nulla. Con la società granata, in quest’ultima stagione, non hanno mai affrontato la questione rinnovo in maniera approfondita. Mi risulta che l’interesse del Milan fosse forte fino a poco tempo fa, vediamo la Fiorentina, ma non credo andrà al Monza. L’ho preso a 10 anni all’Albinoleffe da una squadra di Eccellenza, la Grumellese. Fino agli Allievi era una riserva. L’anno che doveva andare in Primavera, secondo lo staff non aveva prospettiva. Io ho chiesto di provarlo almeno per un anno, e alla fine la sua carriera è decollata”. Queste le parole di Lucio Seghezzi a TMW Radio.