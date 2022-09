Zavaglia: “Leao? La società farà di tutto per trattenere un giocatore così”

Il noto agente sportivo Franco Zavaglia ha risposto ai microfoni di Mn per fare il punto sull’attualità rossonera sfruttando la pausa dei campionati in concomitanza con gli impegni delle Nazionali. Queste le sue parole:

“Dico di no nella maniera più assoluta. Aveva davanti un’ottima squadra e soprattutto non ha potuto beneficiare di Leao che per i rossoneri è determinante”.

“I parametri del Milan sono giusti anche in considerazione del fatto che la proprietà è solida. Poi, con un discorso più ampio, il calcio italiano non riesce a competere dinanzi allo strapotere di altre realtà europee ma la cosa fondamentale resta la volontà del giocatore. Una buona offerta ingolosisce ma occhio a ciò che è successo con Lukaku che dopo essere andato via dall’Inter è voluto rientrare. Serve un movimento da parte di entrambi, perdere Leao a parametro zero non sarebbe giusto ma anche il giocatore deve fare un passo verso il club”.