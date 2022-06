Suggestione Nicolò Zaniolo: il giocatore è ad un bivio

La sessione estiva di calciomercato aprirà i battenti tra una decina di giorni, ma le voci attorno a qualche nome stanno cominciando già da qualche tempo ad infuocarsi. Il Milan è una delle squadre che sicuramente animeranno i prossimi due mesi . Due mesi che saranno focosi e bollenti sia per quanto riguarda le temperature, sia per quanto riguarda le trattative di compravendita dei giocatori.

Detto che la società rossonera sarà una delle sicure protagoniste del mercato estivo, resta da capire quali saranno i colpi che Paolo Maldini e Ricky Massara vorranno fare. Le indiscrezioni che filtrano sono di una società rossonera attiva su più fronti e per più ruoli . In attacco è atteso Divock Origi, si punta Charles De Katelaere, ma il nome che fa sognare i tifosi rossoneri è quello di Nicolò Zaniolo . Il forte trequartista classe 1999 è ad un bivio: rinnovare con la Roma oppure cercare gloria altrove.

Nicolò Zaniolo si è preso del tempo per decidere. Alla Roma il giocatore ex Virtus Entella sta bene eccome, ma le sirene delle big non possono che mettere dei tarli nella testa del ragazzo. Il Milan è alla porta e intende sfruttare a suo favore questa situazione.