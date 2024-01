Di nuovo Zaniolo: “Ho giocato solo al casinò, ma ho sbagliato lo stesso”

Nicolò Zaniolo ha parlato di nuovo del caos scommesse che in parte lo ha travolto. Sentite tutte le sue parole...

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato Nicolò Zaniolo che tornando sul caos scommesse ha detto: “Se ho avuto paura? No, perché sapevo quello che avevo fatto. O meglio, che non avevo fatto. Chiariamo: io ho giocato su cose da casinò, ma non ho mai scommesso. Comunque ho sbagliato lo stesso, non posso negarlo, ma non sapevo fosse una piattaforma illegale".

Ancora le sue parole — "Può essere vero, ma io rispondo solo per me stesso. E allora le dico che la nostra è una vita… come dire… a doppio taglio. Lo so abbiamo i soldi, possiamo permetterci cose a cui la maggior parte delle persone non può arrivare, però spesso siamo costretti a stare da soli".

