Zancan: “Al Milan consiglio Guirassy: è fisico, veloce e segna molto”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il giornalista Federico Zancan che ha detto: “Il Milan vorrebbe prendere un attaccante a gennaio e il nome di queste ultime settimane è quello di Guirassy, punta dello Stoccarda. A me piace molto: è fisico, veloce e sta segnando tantissimo, anche se in Bundes è facile poichè si gioca un calcio offensivo da molti anni ormai”.