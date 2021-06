Zago: “Cesare Maldini? Era come un papà. Una persona eccezionale”

Ecco le parole dell'ex giocatore del Torino Alvise Zago ai microfoni di TuttoMercatoWeb

L'ex giocatore del Torino e attuale allenatore dell'Accademia Torino, Alvise Zago ha rilasciato un'intervista ai microfoni TuttoMercatoWeb, durante la quale ha usato parole al miele per il mai dimenticato Cesare Maldini: "Persona eccezionale, per me era un papà. Lui come Radice sono personaggi che ti lasciano il segno dentro. Devo ringraziarli".

Che cosa fa oggi Alvise Zago? - "Sono ancora nel mondo del calcio, alleno la squadra del 2005 all'Accademia Torino ma come tutti i comuni mortali bisogna lavorare. Da un paio d'anni porto i pasti a domicilio alle persone che hanno bisogno: anziani, persone con qualche problema".

Gli sarebbe piaciuto allenare una prima squadra? - "Ho sempre allenato i ragazzini, cosa che ho iniziato subito dopo aver smesso nel 2004. Mi piace allenare loro perché gli puoi insegnare qualcosa, li puoi formare. I grandi no, non m'interessa allenarli".

Che rapporto ha oggi col calcio? - "A dirla tutta mi sta un po' passando la voglia, il calcio in generale non mi piace tanto. Devo ammettere che anche dopo aver smesso non sento la mancanza del calcio giocato. Non saprei dire il motivo e fondamentalmente non ce n'è uno ben definito".

Il "Suo" Torino nell'ultimo campionato ha rischiato di retrocedere - "Sicuramente si dovevano vendere dei giocatori, rifare tutta la squadra, giusto rifondare. Avrei venduto Sirigu, non so se vendere Belotti, ma anche gli altri credo abbiano fatto il loro tempo. Alla fine di questa stagione possiamo che il lavoro di Mazzarri meriti di essere rivalutato: ha fatto un buon lavoro, portando la squadra in Europa League anche se grazie a un ripescaggio".

La scelta di Giampaolo in un periodo storico in cui c'era poco tempo per plasmare la squadra si è rivelata sbagliata - "C'era poco tempo per lavorare. Certi allenatori hanno bisogno di un po' di tempo e giocatori adatti al proprio gioco. Col senno di poi tanto valeva andare avanti con Longo, che aveva salvato la squadra. E con una squadra che si deve salvare serve concretezza".

Lei è uno dei più grandi talenti visti su un campo di Serie A. Una carriera frenata sul nascere - "Ho avuto un incidente brutto, uno dei più brutti nella storia di un calciatore. Certo, i tempi sono cambiati i tempi e forse avrei avuto un'altra carriera ma anche oggi sarebbe stata dura riprendersi, dato che tutto il ginocchio era sfasciato. Io ho comunque giocato ancora, a livelli più bassi e me ne rendevo conto. Del resto sono stato fermo un anno e mezzo, e quando torni a giocare vai in prestito, va in B, inizi a non giocare con continuità. Dopo l'infortunio non è stato facile. Magari potevo fare di più ma purtroppo questa la vita mi ha riservato questo".

Viene lanciato da Radice titolare alla prima giornata del campionato 1988/89, nonostante non avesse alcuna presenza in Serie A. E da lì le gioca tutte, fino all'infortunio. Caso più unico che raro per un Primavera - "In quel Torino ne lanciavano tanti, c'era un vivaio florido e quando arrivavi alla Primavera allenato da Sergio Vatta capivi che eri già un giocatore. Si faceva un grande lavoro con i giovani, lui poi ti dava la spinta definitiva verso la prima squadra. E quando Gigi Radice mi ha portato subito in ritiro e mi ha fatto giocare subito, io avevo già la consapevolezza che ce la stavo facendo. Avevo addirittura la 10 sulle spalle".

Cesare Maldini l'aveva portata in Under 21 - "Persona eccezionale, per me era un papà. Lui come Radice sono personaggi che ti lasciano il segno dentro. Devo ringraziarli".

A livello giovanile ora in Italia non si ha troppo coraggio a lanciare i giovani - "Forse prima c'erano allenatori del settore giovanile più bravi, e magari anche migliori giocatori. Però c'è qualcosa ancora di buono, tipo il vivaio dell'Atalanta".

Quel Sampdoria-Torino ha deviato completamente la sua traiettoria. Ci ripensa ancora? - "No, ormai sono tranquillo. Certo che ci ho pensato, al fatto che sul più bello mi sono fatto male, a inizio carriera. Nemmeno il tempo di iniziare. Poi ho avuto la sfortuna di capitare in un Torino che in quel periodo era una società un po' così... Praticamente mi feci male con il club che stava passando da Gerbi a Borsano. Poi dopo qualche anno è arrivato Goveani. E i subentrati avranno subito pensato: chi se ne frega di Zago".

È rimasto in contatto con quel mondo? - "Guardi, poco o niente. Prima andavo a fare qualche partita con le vecchie glorie, sento ogni tanto Ezio Rossi e Fuser. Però con gli altri poco, ognuno poi ha la sua strada e la sua vita".