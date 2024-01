Zaccardo: “Il Milan è la squadra più importante dove ho giocato…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Cristian Zaccardo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della sfida...

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Cristian Zaccardo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della sfida di questa sera tra Milan e Bologna, match valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A.

Queste le parole di Zaccardo sull'attesissima sfida di San Siro: "Ho un ricordo bello di entrambe le esperienze. A Bologna sono cresciuto calcisticamente e al Milan sono arrivato alla fine della mia carriera, quella rossonera è la squadra più importante dove ho giocato e quella rossoblu è quella che mi ha dato la possibilità di giocare in A. Sarò allo stadio, da doppio ex però non mi schiero mai".