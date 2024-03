Youth League: programmati i quarti di finale tra il Milan ed il Real Madrid

Milan Primavera-Real Madrid, sfida valida per i quarti di finale in gara secca di Youth League, si giocherà mercoledì...

Stefania Palminteri Redattore 1 marzo - 10:32

Milan Primavera-Real Madrid, sfida valida per i quarti di finale in gara secca di Youth League, si giocherà mercoledì 13 marzo alle 16.00 al PUMA House of Football.

il destino ha voluto che l'avversario dei meneghini fosse una delle sue più grandi rivali di sempre in Europa, ovvero il Real Madrid. I ragazzi di Arbeloa sono infatti riusciti a sconfiggere nei 90 minuti regolamentari il RedBull Lipsia, rimasto in partita fino all'80'. Chi trionferà nel match volerò alle Final Four, raggiunte dal Milan già l’anno scorso: in caso di parità al 90' non si disputeranno i supplementari, la qualificazione verrà decisa dai calci di rigore. L'avversario è tutt'altro che da sottovalutare visto che il Real Madrid ha trionfato nell'edizione 2021-22.

