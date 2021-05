Women: Juventus verso lo scudetto, Milan con lo scoglio Fiorentina

Le ultime novità sul campionato di Serie A femminile. che potrebbe vedere presto la Juventus di Rita Guarino sollevare la coppa.

MILANO - Ad aprile la ventesima giornata di Serie A femminile sarà la Juventus capolista e pronta a festeggiare il quarto titolo di fila. Le bianconere di Rita Guarino finora hanno sempre vinto e puntano così ad un record che sarebbe storico. Dietro la capolista attenzione alla lotta Champions fra Milan e Sassuolo con le neroverdi che potrebbero sfruttare il turno sulla carta più favorevole. Difficile sfida infatti per. il Mila che affronterà la Fiorentina, lo scorso anno temibile avversaria della Juventus su tutti i fronti. Più facile invece per il Sassuolo che riceverà la visita dell'ultima in classifica, il Pink Bari.

SI MUOVE ANCHE IL FRONTE RELATIVO AL MERCATO - Si muove anche il mercato sul fronte Milan femminile. Il Milan femminile guarda in particolare al mercato internazionale per rinforzare ulteriormente la propria rosa nella prossima stagione. Infatti secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile il club rossonero avrebbe messo nel mirino Jessica Silva, attaccante classe '94 recentemente svincolatasi dal Lione dove non ha trovato grande fortuna collezionando appena due presenze. Si tratta di una attaccante che potrebbe essere di grande aiuto alla squadra, in u reparto che al momento sembra retto quasi esclusivamente dalla ormai storica, Valentina Giacini.