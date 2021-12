Welcome To Milan: nuova capsule streetwear firmata Puma

Ecco la nuova linea di abbigliamento del Milan firmata Puma per il club rossonero in edizione limitata. In vendita dall'11 dicembre

Redazione Il Milanista

Il Milan ha presentato la propria linea di abbigliamento, firmata da Puma, in edizione limitata.

A comunicarlo è la stessa società rossonera con una nota sul proprio sito internet, acmilan.com.

CIAO, WELCOME TO MILAN. LA NUOVA CAPSULE STREETWEAR DI PUMA E AC MILAN

Scarpe e abbigliamento, in edizione limitata, che uniscono il patrimonio culturale milanese e l'orgogliosa tradizione calcistica rossonera

PUMA e AC Milan presentano la loro prima collaborazione di streetwear, una capsule di scarpe e abbigliamento in edizione limitata che unisce il patrimonio culturale milanese e l'orgogliosa tradizione calcistica rossonera.

Questa capsule, disegnata tanto per lo stadio quanto per le strade cittadine, segna l'inizio di un nuovo capitolo nella lunga partnership che lega il brand sportivo globale PUMA e il Club di calcio AC Milan. Il volto della campagna sarà quello di OlivierGiroud, da lungo tempo ambassador PUMA, vincitore della Coppa del Mondo e attuale attaccante dell'AC Milan, le cui professionalità, senso della moda ed eleganza perfettamente si sposano con la nuova collezione.

La nuova capsule streetwear, ispirata dalla prossima generazione di tifosi dell'AC Milan, mescola la tradizione e lo stile dell'iconico club rossonero e il carattere di una città giustamente definita "la capitale della moda" con un design moderno, indicativo dello spirito innovativo e della visione del Club, particolarmente attento alle esigenze delle future generazioni.

Indumenti di allenamento tradizionali come la giacca antipioggia di nylon e track pants vengono rivisitati e trasformati in capi streetwear senza tempo grazie all’inserimento di fodere di jersey e frammenti di tessuto nei colori unici dell'AC Milan. Completano la capsule felpe in french terry, t-shirt di cotone e due paia di scarpe da ginnastica PUMA Suede Classic XXI.

La capsule PUMA x AC Milan verrà distribuita su puma.com e in alcuni store in Italia a partire dall'11 dicembre.