Sabatini: “Scudetto? Il Napoli parte con un vantaggio di 20 punti sulle altre”

Sull'esplosione del calcio arabo

“La scelta fatta dal calcio arabo è una loro scelta. Non basta portare 6 calciatori in Arabia per alzare il livello. Dovresti importare cultura e conoscenza e poi crescere. Certamente cresceranno, ma ci vorrà del tempo. Non hanno ancora cultura calcistica e per quella bisognerà aspettare”. Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato l'ex direttore sportivo Walter Sabatini. <<<Poche ore fa il Milan ha giocato in tournèe contro il Real Madrid. Era in vantaggio due a zero e si è fatto rimontare perdendo tre a due. Sentite le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli a fine gara!>>>