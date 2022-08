Walter Baseggio sorprende tutti: “De Ketelaere? Non vale tutti questi soldi!”

Walter Baseggio è tutti contro uno. Se tutti hanno parole di elogio per De Ketelaere, beh l'ex calciatore ha solo critiche nei suoi confronti

Redazione Il Milanista

Una voce fuori dal coro. Così si può riassumere l'intervento rilasciato dall'ormai ex calciatore Walter Baseggio. L'ex giocatore belga nato da genitori emigrati italiani ha le idee chiare: per lui il neo acquisto Charles De Ketelaere non vale così tanti soldi. Tutt'altro. Per lui, il gioiellino, fra l'altro suo connazionale, vale decisamente meno. E lo dice con fermezza. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex calciatore con un passato nel Treviso, espone come decisione la sua idea di fondo, senza se e senza ma. E guai a contrattaccarlo.

Niente da fare. Non c'è modo di fargli cambiare idea. Charles De Keteleare, di cui tutti parlano di un grande bene del talento classe 2001, è stato super pagato. Non vale 30 milioni di euro, decisamente no. Vale diversi milioni in meno. E a nulla servono i numeri, pronti a ribaltare la sua versione: Baseggio è irremovibile. Talmente irremovibile che per darvi un'idea, abbiamo deciso di riportarvi in anteprima le sue dichiarazioni. Così, giusto per farvi capire. Di seguito, dunque troverete, cari lettori fidati de IlMilanista, le affermazioni rilasciate da Walter Baseggio sul nuovo acqusito del Milan Charles De Ketelaere.

"Sinceramente non penso proprio che Charles De Ketealere possa valere tutti questi soldi oggi. Ve lo dico con tutto me stesso. Magari in futuro potrebbe, chi lo sa, ma ad ora mi sembrano tanti (se non troppi). Il Brugge deve ringraziare la concorrenza. È grazie a loro se il suo prezzo è lievitato così tanto. Non a caso, ha incassato più soldi rispetto al reale valore del calciatore. Secondo me, adesso vale sui 20-25 milioni. E lo dico con fermezza. Il problema però non sono i soldi, ma decisamente un altro. Se vai a pagare un giocatore così tanto, poi ha meno tempo di adattarsi e non puoi rischiare di lasciare in panchina. A De Ketelaere verrà messa fretta e non gli verrà concesso il giusto tempo di adattamento"