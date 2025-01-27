Walker a Milan TV: “Essere in questo club è qualcosa di grandioso”

Il nuovo giocatore rossonero Kyle Walker ha parlato del Milan dopo il suo arrivo a Milano. Ecco tutte le sue parole...

In esclusiva a Milan TV ha parlato il nuovo giocatore rossonero Kyle Walker che ha detto: “La mia routine prima della partita di sputare in alto l’acqua con la bocca? Seguivo molto il wrestling da ragazzino. Faccio come Triple H, che è il mio wrestler preferito. E’ come salire su un ring quando gioco a calcio, è semplicemente diventato un rituale porta fortuna che mi sono portato dietro da quando ero ragazzino”.

Sul numero 32

“Per David Beckahm, è un’icona per me. Ho visto che era libero e l’ho preso. Poi contiene il numero che ho avuto spesso nella mia carriera, cioè il 2″.

Sull’essere un nuovo giocatore del Milan

“E’ qualcosa di grandioso, da ragazzino ho sempre seguito il Milan e ora indossare questi colori mi rende orgoglioso e mi auguro che sia una seconda metà d stagione positiva”.