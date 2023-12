Milan / I voti della Gazzetta sono chiari: “Pulisic MVP, c’è un bocciato…”

Pulisic è senza ombra di dubbio l'MVP di ieri. Il calciatore è stato votato come migliore dalla Gazzetta dello Sporta. C'è anche un bocciato

La Gazzetta dello Sport ha assegnato gli ultimi voti per il 2023 al Milan di Stefano Pioli. La squadra ha grande voglia di fare la differenza sul campo da gioco e lo ha dimostrato ieri pomeriggio con un successo che contro il Sassuolo in casa non arrivava da ben quattro stagioni. Decisamente troppo per una super squadra come quella rossonera.

Allo stesso tempo i voti della gazzetta sono stati chiari ed hanno visto un unico MVP: Christian Pulisic. Il ragazzo americano anche ieri è stato il game winner di una sfida difficile che è stata risolta proprio grazie ad un suo super guizzo. Adesso, però, bisogna passare anche a quelle che sono le note negative di giornata.

Per un calciatore che sorprende, ce n'è uno che delude e non poco. Stiamo parlando di Rafa Leao, per il portoghese è arrivato solo un cinque in pagella oltre che una possibile spaccatura con la società di proprietà.

