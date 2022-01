Volpi: “Già nei giovanissimi del Brescia si intravedevano le qualità di Tonali”

L'ex giocatore di Brescia e Sampdoria, tra le altre, Sergio Volpi ha parlato delle qualità del giovanissimo Tonali

Tonali dopo l'esplosione al Brescia è passato al Milan, come si spiega la crisi del suo primo anno in rossonero? - “Credo che compiere un passo dal Brescia al Milan non sia facile. Sandro ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi in un club abituato a vincere, dove le responsabilità e le tensioni sono maggiori. Al Milan ha vissuto un anno di apprendistato per poi dimostrare il suo vero valore. Conoscendolo sono sicuro che tutti i giorni agli allenamenti a Milanello, circondato da grandi giocatori e campioni, cercherà di migliorarsi sempre e non sbaglierà. Sa dove vuole arrivare e sa che per rimanere a certi livelli non deve rilassarsi”.