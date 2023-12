Volandri: “Serve tempo per raggiungere i risultati, Ibra può fare tutto!”

Il tennista Filippo Volandri ha parlato del Milan, sua squadra del cuore. Queste le sue dichiarazioni sui rossoneri

Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis e grande tifoso rossonero, ha commentato il momento negativo vissuto dal Milan a margine del Premio "Sport&Cultura" dell'Asi.

Sul periodo dei rossoneri ha dichiarato: "Milan? Io ci sono dentro da abbastanza per capire che c'è bisogno di tempo per raggiungere dei risultati e lavorare in serenità. Non si può cambiare idea da un giorno all'altro e questo l'ho vissuto sulla mia pelle. Ci vogliono tutte le informazioni e quelle, se parliamo di Milan, le ha solo Pioli".

Sul ritorno di Ibrahimovic al Milan come consulente della società: "Per me può fare qualsiasi ruolo e performerà alla grande".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.