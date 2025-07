Milan, ecco i convocati da Allegri per la pre season

La lista dei giocatori a disposizione di Mister Allegri per la tournée nella regione Asia-Pacifico. Ecco il comunicato...

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Ci siamo: i rossoneri sono pronti a cominciare il Pre-Season Tour 2025. Prima tappa a Singapore, poi Hong Kong e per finire Perth. Arsenal, Liverpool e Perth Glory gli avversari da affrontare all’interno di una tournée molto importante, non solo a livello sportivo, per prepararsi e avvicinarsi sempre meglio all’inizio ufficiale della stagione dopo la prima parte di lavoro al Centro Sportivo di Milanello powered by Clivet”.

Ecco la lista completa dei giocatori convocati

“PORTIERI: Maignan, Pittarella, P. Terracciano, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Duțu, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, F. Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor”.