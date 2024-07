Virdis su Morata: “Un ottimo acquisto che consentirà al Milan…”

L’ex attaccante rossonero ritiene Morata “un ottimo acquisto” e “una bella operazione che consentirà al Milan di avere un attaccante di caratura internazionale“. Il motivo sta nelle caratteristiche del giocatore: “È un centravanti che sa fare un po’ di tutto e ha grande esperienza“. In riferimento ai pochi gol e al grande lavoro di squadra nell’Europeo vinto da capitano della Spagna, Virdis ha sottolineato che “Gli attaccanti non vanno giudicati solo per il numero di gol, ma anche per quanto si sbattono: lui partecipa alla manovra, è bravo nelle sponde, dà una mano in fase di pressing e impedisce una facile costruzione della manovra agli avversari“. Nel finale, un commento sulla dirigenza rossonera: “Promossi senza dubbio, Giroud è stato sostituito molto bene“.