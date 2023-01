Virdis: “Sono innamorato di Giroud. Colombo? spero torni carico”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex bomber rossonero Pietro Paolo Virdis (76 gol in 184 partite con la maglia del Milan) ha parlato del momento no degli uomini di Stefano Pioli, del match di stasera contro il Lecce (dove ha chiuso la carriera) e del reparto offensivo del presente e del futuro: Ibrahimovic, Giroud e… Lorenzo Colombo.

"Non sarà facile per il Milan. Non seguo il Lecce come i rossoneri, ma sta facendo molto bene. Non ho mai lavorato con Pantaleo Corvino, ma so che è un grande gestore: lo sta dimostrando la sua squadra, che Marco Baroni fa giocare con ritmo".