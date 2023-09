L’ex rossonero Vincenzo Montella prossimo ct della Turchia

L'ex tecnico del Milan Vincenzo Montella sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale turca . Battuta la concorrenza di grandi allenatori del calcio mondiale come per esempio l'ex commissario tecnico della Germania Joachim Löw.

Ecco tutto lo staff tecnico di Vincenzo Montella

Manca ormai soltanto l'ufficialità per Vincenzo Montella come nuovo commissario tecnico della Turchia. L'italiano sostituirebbe Stefan Kuntz. Lo staff sarebbe composto da Daniele Russo che sarà in vice di Vincenzo Montella, mentre Massimo Crivellero sarà l'analista e Pierpaolo Polino il preparatore atletico. E' tutto pronto per questa nuova esperienza per Vincenzo Montella dunque...