Vieri: “Se fossi Maldini sarei troppo arrabbiato, è stata una follia”

Nel corso della sua intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore Bobo Vieri ha parlato del rinnovo di Paolo Maldini con il Milan e ha detto: "Io nei panni di Paolo mi sarei arrabbiato come una belva. Una follia, bisogna non sapere chi si ha in casa per fare quello che ha fatto il Milan. Fossi stato nei nuovi proprietari, firmato l'acquisto del Milan alle 12.30 sa cosa avrei fatto alle 12.31? Una telefonata a Maldini per convocarlo in sede e chiedergli per quanti anni avrebbe voluto firmare. Quello che hanno fatto lui, Pioli e Massara in questi due anni è stato incredibile".