Vieri: “Jovic? Sottil mi ha detto che è forte forte, a Firenze…”

Christian Vieri , ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste parole alla Bobo TV su Luka Jovic , ultimo acquisto estivo del Milan : "A Firenze sono tutti dispiaciuti dell'addio di Jovic. Ero a cena nello stesso ristorante dell'attaccante viola Sottil e mi ha detto che è forte forte forte. Non è riuscito a dimostrare il suo valore a Firenze, ma è un giocatore incredibile".

Luka Jovic è l'ultimo innesto dei rossoneri. L'attaccante serbo è arrivato a Milano dalla Fiorentina ed andrà a completare il reparto offensivo dei meneghini. Il classe 1997 sarà il vice Giroud in questa lunghissima stagione di Serie A e Champions League . Ora spetterà a lui di scacciare i fantasmi delle ultime stagioni.

