Serve il vice Giroud? Il francese risponde: “Lo abbiamo già”

Ieri sera il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Napoli al Maradona, in una partita dai due volti. Nel primo tempo i rossoneri sono andati sullo 0-2 con la doppietta di Giroud , nella ripresa Politano e Raspadori hanno rimesso le cose a posto per i padroni di casa.

Dopo il match proprio Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Dazn. Tra le altre cose, al centravanti è stato chiesto se alla squadra serva un suo vice , un'altra alternativa come numero nove.

La sua risposta: "Lo abbiamo già il vice Giroud, non servono 5 o 6 attaccanti centrali. Abbiamo una buona squadra di qualità e di quantità. Abbiamo creato ancora una volta molte occasioni in questa partita, con un modo di giocare offensivo, divertente per gli spettatori. Conosciamo le nostre qualità e dobbiamo continuare così".