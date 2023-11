Vicario: “Donnarumma? Ho stima professionale nei suoi confronti”

Ancora le sue parole

“L’abbraccio con lui è servito per dare un segnale in un periodo non semplice, mi è venuto spontaneo andare ad abbracciarlo per festeggiare con lui. La partita con l’Ucraina è stata molto sentita dalla mia famiglia, in quel momento stavamo ospitando una famiglia ucraina in fuga dalla guerra. Ora sono tornati a casa, ma ci sentiamo ancora e restiamo in contatto. La partita del 20 Novembre contro l’Ucraina sarà importante. Ci arriviamo con la consapevolezza di vestire una maglia che ha una storia importante. Dobbiamo affrontarla con l’umiltà e la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per vincere".