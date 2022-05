Verso Sassuolo-Milan: riviviamo insieme la vittoria dei rossoneri del 2018

Domani sera il Milan affronterà il Sassuolo in trasferta. Nell’attesa ecco il racconto della vittoria rossonera del 2018.

Redazione Il Milanista

In attesa dell’ultima gara di campionato, il Milanha pubblicato sul sito acmilan.com il ricordo della vittoria dei rossoneri contro il Sassuolo del 30 settembre 2018:

LO SCENARIO

Anticipo serale del sabato sera, settima giornata del campionato 2018/19. Sulla panchina rossonera siede Gennaro Gattuso e il Milan, dopo 9 punti nelle prime 6 giornate, è già costretto a inseguire. Lo stesso Sassuolo, allenato da De Zerbi, è protagonista di una partenza lampo e occupa il terzo posto con 13 punti. Al calcio d'inizio, i rossoneri - in campo in maglia bianca da trasferta - si presentano con un 4-3-3 e un attacco spuntato, guidato da Castillejo e Suso, senza prime punte di ruolo. Vincere è necessario per non perdere ulteriore terreno, e la partita si avvia nei binari giusti.

DUE OCCASIONI, POI KESSIE

Nel primo tempo è da subito chiara la volontà del Milan di comandare la contesa, e le occasioni non mancano: la prima capita sul destro di Suso, che elude Rogerio con una finta e da posizione defilata colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Il secondo avvertimento è firmato Kessie, che conclude una ripartenza con un tocco morbido a superare Consigli ma non Lirola, che sulla linea nega il vantaggio alla formazione di Gattuso. Tra l'ivoriano e il gol non si frappone più nessuno al 39': contropiede palla al piede del 79, che arriva indisturbato al limite dell'area e di sinistro incrocia per lo 0-1, meritato.

¡QUÉ VIVA ESPAÑA!

Il Milan nella ripresa non si ferma, anzi dilaga con una coppia del gol tutta spagnola. Suso, dalla sua mattonella preferita, rientra verso il centro del campo e con il mancino trova l'angolo lontano sotto il sette: siamo al 50' e il risultato è 2-0. Trascorrono dieci minuti e all'ora di gioco è Samuel Castillejo a gioire, con il suo primo gol in Serie A: il 7 riceve al limite dell'area e, da posizione leggermente decentrata verso sinistra rispetto alla lunetta, angola benissimo con il mancino a mezza altezza, battendo per la terza volta Consigli. Đuričić accorcia le distanze per i neroverdi al 68', ma i rossoneri non lasciano margine per la rimonta e, anzi, colpiscono ancora. Al 94' Suso calcia una punizione sulla barriera ma è reattivo a raccogliere la respinta e a segnare di nuovo con il mancino, approfittando di una deviazione benevola di Locatelli; per il 4-1 finale.