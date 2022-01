Verso Milan-Roma: tutto esaurito ma in sicurezza. Il comunicato

La vendita dei tagliandi di Milan-Roma era iniziata prima delle nuove disposizioni governative. Ecco il comunicato per i biglietti del settore ospiti

In vista del match di giovedì prossimo tra Milan e Roma, il club di via Aldo Rossi ha pubblicato il seguente comunicato rivolto agli ospiti e la vendita dei biglietti, iniziata prima delle nuove disposizioni governative

MILAN-ROMA: SI VA VERSO IL SOLD OUT IN SICUREZZA

Sarà un San Siro nel pieno rispetto delle nuove direttive relative all'emergenza sanitaria in corso, quello che si appresta ad accogliere il ritorno in campo del Milan dopo la sosta natalizia nella gara in programma il 6 gennaio alle 18.30 contro la Roma: a due giorni dal fischio d'inizio si va verso il sold out, a testimonianza della voglia di ritrovare la squadra di Mister Pioli.