Verso l’Austria, indicazioni e dubbi in vista degli ottavi di finale

Le ultime novità sui nostri Azzurri, impiegati nella fase ad eliminazione diretta di Euro 2020 dopo il 3 su 3 del girone.

Redazione Il Milanista

Non manca molto; è già tempo di tornare concentrati per l'Italia di Roberto Mancini. La Nazionale sarà infatti presto impegnata negli ottavi di finale di euro 2021, dove affronterà l'Austria di Franco Foda. Gli azzurri infatti dopo la mezza giornata libera concessa dal CT Mancini sono appena rientrati in treno da Roma a Coverciano. Da qui prepareranno la sfida valida per gli ottavi di finale dell'Europeo in programma a Londra il 26 giugno. L'obiettivo è recuperare Chiellini e Florenzi, entrambi alle prese con problemi muscolari, per il decisivo impegno di sabato prossimo.

IL FOCUS SULL'AUSTRIA - Mai sottovalutare l'avversario è una delle regole base del calcio, specie di quello "moderno". La squadra di Franco Foda non è una Cenerentola, che non è certo una squadra da prendere sotto gamba. E' figlia della filosofia Red Bull, che tanto successo ha avuto in Germania. Selezione ricca di giocatori duttili, di alcuni riferimenti importanti come Alaba e Sabitzer, di un attacco che non segna tanto ma di una squadra quadrata.

LA SFIDA LANCIATA DA FRANCO FODA - Il ct Foda dopo il successo contro l'Ucraina che gli è valso il secondo posto e la qualificazione ha detto: “So cosa fare contro Mancini”. Il guanto di sfida tra i due tecnici insomma, è stato lanciato. "L'Italia prima o poi dovrà perdere", ha aggiunto poi Foda che vanta origini italiane. Padre veneziano per il tecnico dell'Austria che non vede l'ora di regalare un dispiacere agli azzurri di Mancini. Fra gli uomini simbolo della Nazionale austriaca c'è Marko Arnautovic, uno di quelli che potrebbe far male alla finora impenetrabile difesa azzurra. "Ha le qualità per decidere la partita - ha detto Foda - ma dipende anche dagli altri giocatori. Non puoi vincere con un solo calciatore, ma è senza dubbio importante per noi".