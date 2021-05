Verso la Juventus, sfida non solo Champions: nervi, stanchezza e mercato

MILANO – Mancano ormai pochi giorni alla super sfida dell’Allianz Stadium fra Juventus e Milan. Dopo 34 giornate di campionato le due squadre sono a pari punti, 69, a braccetto con l’Atalanta. Indietro invece, il Napoli di Rino...

MILANO - Mancano ormai pochi giorni alla super sfida dell'Allianz Stadium fra Juventus e Milan . Dopo 34 giornate di campionato le due squadre sono a pari punti, 69, a braccetto con l'Atalanta. Indietro invece, il Napoli di Rino Gattuso, che però può contare su un calendario molto più agevole nelle ultime quattro partite che restano alla fine di questa stagione. Ma non sarà, quella tra Milan e Juve, solo una sfida Champions. Le dinamiche sono molte di più .

LE PAROLE DI GIANNI DI MARZIO - Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Gianni di Marzio ha parlato così sulla corsa Champions : "I confronti diretti saranno determinanti. Il Napoli ha giocato contro un Cagliari che sta diventando una squadra. Il Napoli avrebbe meritato, ma in questa corsa rischia il Milan. La Juventus? E' stata la peggior partita stagionale. E' una squadra vuota nella testa. E non trascurerei la Lazio, che di partita difficile ha solo il derby".

MILAN-JUVENTUS: NERVI, STANCHEZZA, MERCATO - Insomma, oltre alla grandezza della sfida fra Milan e Juventus giocheranno nervi, stanchezza e mercato. Nervi che possono saltare durante la partita quando si tratta di scontri così delicati. Stanchezza da gestire. A tal proposito sottolineiamo il ruolo di un "instancabile": Franck Kessie è stata una delle certezze del Milan di questa stagione. Assente solo in 3 sfide con una sogli altissima di minuti giocati. L'ivoriano poi a fine partita è sempre tra gli uomini ad aver percorso più km. In campionato Franck è nella top ten, al nono posto, di questa particolare classifica: ha una media di 11.303 km percorsi a partita con 3047 minuti giocati. E poi il mercato, con l'ombra della Juventus pressante e insistente per Gianluigi Donnarumma. Tanto pesante e tanto insistente che si dice sarebbe già arrivata al diretto interessato un'offerta da parte del c'è bianco nero che avete un ingaggio superiore a 10 milioni a stagione, 20 milioni al suo agente Mino Raiola, è un corrispettivo di 3 milioni al padre del calciatore.