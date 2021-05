Verso la Juventus: il report dell’allenamento di ieri e il programma di oggi

Le ultime di casa rossonera direttamente dai campi d'allenamento di Milanello.

La squadra si è ritrovata a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno. Presenti presso il centro sportivo anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frédéric Massara per seguire la sessione di allenamento.