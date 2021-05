Verso Juventus-Milan, tutto quello che c’è da sapere

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di domenica fra Juventus e Milan.

MILANO - La gara tra Juventus e Milan valida per il 35esimo turno di Serie A si giocherà domenica 9 maggio 2021 alle ore 20:45. Appuntamento allo Stadium di Torino per il big match, che ancora una volta non vedrà i tifosi presenti. Milan e Juventus si giocano tutto: al momento sono appaiate al terzo posto in classifica, ma i bianconeri godono al momento del vantaggio dello scontro diretto. Nel match d'andata infatti, giocato a inizio 2021 a San Siro, la Juventus ha avuto la meglio sul Milan per 3- 1. Juventus-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che per il triennio 2018-2021 ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In streaming la sfida potrà essere seguita su Now TV e SkyGo .

LE PROBABILI SCELTE DEI DUE TECNICI - Pirlo pronto a proporre Morata al fianco di Cristiano Ronaldo, con Dybala inizialmente in panchina. Dubbio Chiesa, con Mckennie, Rabiot, Bentancur e Cuadrado per ora favoriti per comporre il quartetto di centrocampo. Pioli conferma come ovvio Ibrahimovic prima punta, supportato da Calhanoglu, Leao e Saelemaekers: out Castillejo, squalificato. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, per la Juventus, l’abitudine al doppio impegno settimanale è un’arma in più per il finale di stagione ma verrà buona più per il triplo impegno in una settimana in arrivo che per l’inizio del trittico contro i rossoneri. C’è un numero poi, a gravare sull’intera stagione rossonera, ed è il 50. Cinquanta come il numero tondo di partite stagionali che toccherà il Diavolo domenica sera. Nessuno ha giocato così tanto (la Juve toccherà quota 48)