Verso Italia-Olanda: il rossonero Donnarumma sarà titolare

Italia-Olanda, Donnarumma sarà titolare

MILANO – Nella sfida di questa sera tra Italia e Olanda, valida per la quarta giornata di Nations League, ci sarà un solo milanista in campo. Si tratta di Gigio Donnarumma, il quale proteggerà i pali della porta azzurra dopo non aver subito goal nella precedente sfida contro la Polonia.