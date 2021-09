Verso il Liverpool: tutto quello che c’è da sapere e dove vederla

Le ultime novità sulla sfida dei rossoneri, ma non solo, di questa sera.

Redazione Il Milanista

La Champions League del Milan di Stefano Pioli si apre con un'affascinante trasferta ad Anfield, contro il Liverpool di Jurgen Klopp, big match della 1ª giornata del Gruppo B, che vedrà anche il confronto fra Atletico Madrid e Porto. I rossoneri hanno vinto appena una delle ultime 13 gare contro formazioni inglesi nelle competizioni internazionali (4 pareggi e 8 k.o.): nel febbraio 2012 rifilarono un secco 4-0 all'Arsenal negli ottavi di Champions.

Per il Milan si tratta del ritorno in Champions League dopo 6 anni e mezzo: l'ultima partita nel torneo il club italiano l'ha disputata nel marzo 2014, quando venne eliminato dall'Atletico Madrid sempre agli ottavi di finale. Torna a giocare il torneo, dopo anni di assenza, Zlatan Ibrahimovic, che in carriera ha segnato 48 goal in 120 gare in Champions League, di cui 9 di questi con il Milan fra il 2010 e il 2012, ed è il calciatore che è andato a segno con più squadre diverse nella storia della competizione (6: PSG, Milan, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona)

Il big match Liverpool-Milan sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Infinity+ e NOWTV. Sky affiderà la telecronaca di Liverpool-Milan a Massimo Marianella, affiancato dal commento tecnico di Luca Marchegiani. Su Mediaset Infinity, invece, parola a Massimo Callegari e a Roberto Cravero.

ULTIMISSIME DAL LIVERPOOL - Klopp manderà in campo i Reds con il solito 4-3-3 e dovrà far fronte alle assenze per infortunio di Elliott e di Minamino. Questa la probabile formazione: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Manè.

ULTIMISSIME DAL MILAN - Nella giornata di ieri, Sandro Tonali, uno dei rossoneri più in forma in questo avvio di stagione, non ha svolto la rifinitura a Milanello insieme al resto dei compagni a causa di qualche linea di febbre: il centrocampista rossonero è partito comunque per Liverpool e se starà bene sarà regolarmente in campo dal primo minuto al fianco di Franck Kessie. In caso contrario, ci sarà spazio per Ismael Bennacer. Questa la probabile formazione: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.