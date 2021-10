Verso il Belgio: questa sera l’Italia per la finalina, le scelte di Mancini

Roberto Mancini, ospite al Festival dello Sport della Gazzetta, l’ha definita “importante” per rimanere nelle prime sette del ranking Fifa e godere i vantaggi nel sorteggio mondiale. La sfida di questa sera contro il Belgio, varrà...

Redazione Il Milanista

LE ULTIME DI CASA BELGIO - Sarà così un rematch del quarto di finale che si è giocato all'Europeo, vinto 2-1 dagli azzurri a Monaco di Baviera. Sarà l'occasione di rivincita del Belgio. Lukaku non ha svolto l'allenamento ieri con il Belgio e nel pomeriggio ha lasciato Torino per fare ritorno a Londra, dove giocherà con il Chelsea le prossime gare di Premier e Champions League. Per l'attaccante affaticamentomuscolare. Martinez, così come Mancini, potrebbe valutare di dare chances ad alcuni giovani che erano in panchina contro la Francia.

LE SCELTE DI MANCINI - Mancini potrebbe attuare tante rotazioni per l'ultima partita, dando occasioni a chi non è partito titolare nella prima partita di Nations League. Il tecnico campione d'Europa dovrebbe perseguire la linea verde. Molto probabili infatti gli inserimenti di giocatori come Raspardori che potrebbe essere sostenuto da Chiesa e Berardi. In difesa tocca ad Acerbi, mentre Bonucci è squalificato. Dentro anche Locatelli.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Jorginho, Locatelli; Berardi, Raspadori, Chiesa. All. Mancini

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Vanaken, Carrasco; De Bruyne, Trossard; Batshuayi. All. Martinez