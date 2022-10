Verso Empoli-Milan, alcune curiosità sul match del Castellani

Il Milan scenderà in campo questa sera alle 20:45 per affrontare l’Empoli al Castellani. I rossoneri vogliono ripartire subito dopo la pausa Nazionali e dimenticare la brutta sconfitta ottenuta contro i partenopei. I meneghini sono consapevoli di dover ottenere i tre punti in trasferta così da non allontanarsi troppo dal primo posto in classifica. In attesa del match, vediamo di seguito alcune curiosità sulla sfida contro gli azzurri.

Il Milan ha vinto le ultime tre partite contro la formazione toscana, rivelandosi una vera bestia nera per gli azzurri. In totale i rossoneri sono rimasti imbattuti in 25 gare su 28 contro i toscani in Serie A. Inoltre la formazione meneghina è l’unica squadra contro cui l’Empoli non ha mai vinto in casa: in 14 precedenti, i rossoneri hanno ottenuto sette pareggi e sette vittorie. Le due squadre sono molto simili, per lo stile di gioco offensivo e per la facilità con cui trovano la porta. Nelle ultime sei sfide al Castellani, le due formazioni hanno messo a segno ben 25 reti. I Diavoli sono andati a segno in tutti gli ultimi 11 scontri contro gli azzurri. Per trovare l’ultima partita in cui non hanno segnato bisogna risalire al 2007.