Vernazza: “David scaltro e rapido, potrebbe giocare con Giroud ma…”

Sebastiano Vernazza ha parlato della lotta scudetto e della posizione del Milan. Focus anche sul mercato dei rossoneri

Sulla Gazzetta dello Sport il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato della lotta scudetto. Sulla posizione del Milan: "Il Milan è lontano sei punti dalla cima, distanza non incolmabile alla 14ª giornata. In campionato viene da due vittorie consecutive, contro Fiorentina e Frosinone, ottenute in casa con un atteggiamento pragmatico, dettato dall’emergenza infortuni e dalla squalifica di Giroud. Nel mezzo, la batosta in Champions contro il Borussia, mazzata che ha pregiudicato la qualificazione agli ottavi".

Sul mercato: "Il primo obiettivo, Jonathan David, canadese del Lilla, in Francia, forse è irraggiungibile. La valutazione di 40 milioni di euro lo rende proibitivo, specie in inverno, dentro un quadro societario in evoluzione. Il suo valore però è accertato. Parliamo di un attaccante scaltro e rapido, diverso a Giroud, del quale non ha la stazza, tanto che i due potrebbero giocare insieme, con David a girare attorno al francese".

Altri acquisti: "Arriverà poi un centrale difensivo, un acquisto improrogabile per l’epidemia di accidenti che ha colpito il settore. A centrocampo da non sottovalutare il rientro di Bennacer dal lungo infortunio, ci siamo dimenticati di quanto l’algerino fosse importante. Le sue interazioni con Reijnders e Loftus-Cheek potrebbero generare valore. Bennacer, con altri mezzi, era l’equivalente di Brozovic prima e di Calhanoglu poi nell’Inter".

