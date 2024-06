Van Dijk: “Amavo sia Nesta che Maldini, quel Milan era diverso”

“Amavo sia Alessandro Nesta che Paolo Maldini, quel Milan era qualcosa di diverso. Quando parli di Nesta parli di eleganza, faceva sembrare tutto così facile. Vedere giocare Alessandro era come assistere ad una partita di Roger Federer nel tennis“. “Giocatori come lui hanno indicato la strada da seguire a noi difensori. Lo rispetto tanto, così come tutti gli altri difensori di quel Milan che vinceva tanto in Europa. Ho imparato molto da ciascuno di loro. Ognuno ha la sua opinione… ma per me Nesta è stato il più grande difensore italiano“.