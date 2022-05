Van Der Meyde: “Milan, che colpo Botman. L’ Ajax si è sbagliato”

Andy van der Meyde, ex calciatore dell'Ajax, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Di seguito le domande e le risposte:

Redazione Il Milanista

Andy, qual è la tua opinione su Sven Botman?

“L’Ajax non lo voleva, poi è andato in Francia dove ha fatto vedere belle cose. Bisogna dire che non è facile giocare nel campionato francese. Sven però è molto forte e ora andrà al Milan. Per i rossoneri è un bell’acquisto, il rendimento degli ultimi anni ha dimostrato che all’Ajax che si erano sbagliati sul suo conto”.

Secondo te perché non è riuscito a sfondare all’Ajax?

“Era difficile per lui, dato che l’Ajax aveva un certo De Ligt. Botman già da giovanissimo però dimostrò di essere ottimo difensore. Se ti compra il Milan significa che hai fatto bene, un motivo c’è. Adesso andrà a giocare in Serie A, che secondo me rimane uno dei campionati più difficili e competitivi al mondo”.

Il Milan da diverso tempo ha trovato l’intesa con gli agenti di Sven Botman, l’olandese dovrebbe arrivare dal Lille per la prossima stagione. La società rossonera ha offerto al calciatore un contratto di 5 anni con 3 milioni di euro di ingaggio a stagione. La trattativa, anche se sembra conclusa, in realtà potrebbe portare a delle clamorose sorprese. Il club per il cartellino del proprio difensore chiede all' incirca 30 milioni di euro, ma sarebbero pronti a scatenare un' asta a cui i rossoneri non intendono inserirsi.