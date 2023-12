Van Basten: “Tornato dopo 10 anni a San Siro, è sempre un’emozione”

L'ex fuoriclasse olandese ieri era presente a San Siro per seguire la partita tra il Milan e il Sassuolo. Queste le sue parole a Milan TV

Ieri, nel match giocato alle 18, il Milan ha vinto 1-0 contro il Sassuolo . I rossoneri quindi hanno chiuso il 2023 con i tre punti, con cui hanno consolidato il terzo posto , a quota 36 punti . A San Siro, per seguire la sfida, c'era anche una leggenda rossonera: Marco Van Basten . L'ex attaccante ha parlato ai microfoni di Milan TV.

